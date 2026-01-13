Jadel Katongo Kayseri’de — Kayserispor'la Prensip Anlaşma

Jadel Katongo Kayseri’ye Geldi
Kayserispor ile prensip anlaşma sağlandı
21 yaşındaki İngiliz futbolcu Jadel Katongo, Kayserispor’la prensip anlaşmasının ardından Kayseri’ye geldi.
Manchester City’nin U21 takımında forma giyen genç oyuncu, kulüpteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi imzaları atacak.
Sağlık kontrolleri ve resmi imzalar tamamlandıktan sonra Katongo, sarı-kırmızılı takıma katılacak.
Yönetim, Katongo’nun Kayserispor’un savunma hattına dinamizm ve alternatif kazandırmasını bekliyor.
Jadel Katongo’nun kısa süre içerisinde antrenmanlara dahil olması planlanıyor.
