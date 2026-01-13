Jadel Katongo Kayseri’de — Kayserispor'la Prensip Anlaşma

Kayserispor’un prensip anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki Jadel Katongo Kayseri’ye geldi; sağlık kontrolleri ve imzaların ardından takıma katılacak ve savunmaya dinamizm getirmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:16
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:16
Jadel Katongo Kayseri’ye Geldi

Kayserispor ile prensip anlaşma sağlandı

21 yaşındaki İngiliz futbolcu Jadel Katongo, Kayserispor’la prensip anlaşmasının ardından Kayseri’ye geldi.

Manchester City’nin U21 takımında forma giyen genç oyuncu, kulüpteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi imzaları atacak.

Sağlık kontrolleri ve resmi imzalar tamamlandıktan sonra Katongo, sarı-kırmızılı takıma katılacak.

Yönetim, Katongo’nun Kayserispor’un savunma hattına dinamizm ve alternatif kazandırmasını bekliyor.

Jadel Katongo’nun kısa süre içerisinde antrenmanlara dahil olması planlanıyor.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

