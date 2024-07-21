Jake Paul, Mike Tyson dövüşü öncesinde 'biraz korktuğunu' itiraf etti

Jake Paul, altıncı rauntta Mike Perry'yi durdurmak için iyi bir performans ortaya koydu , YouTuber keskinliğini korudu ve Mike Tyson ile bir dövüş ayarlamak için bir başka acımasız nakavt daha yaptı

Şu anda boksör olarak 10-1'lik rekora sahip olan 27 yaşındaki Paul, bu akşam 58 yaşındaki Tyson ile boks yapacaktı ancak ağır sıklet efsanesi, Mayıs ayında bir uçuş sırasında ülser alevlenmesi yaşadı .

Ancak burada kruvazör sıklette etkileyici bir performans sergileyen Paul, enerji sömüren altı rauntta "Platin" Perry'yi üç kez yere serdi ve Kasım ayında Netflix'te boks efsanesi Tyson ile yeniden düzenlenen karşılaşmayı onayladı.

Paul ayrıca dövüşten sonra UFC şampiyonu Alex Pereira'yı eleştirme fırsatını da değerlendirdi ancak Brezilyalı'nın sözleşme durumu ve UFC patronu Dana White'ın dövüşçülerinin organizasyon dışında performans göstermesine izin verme konusundaki isteksizliği göz önüne alındığında gelecekte bir görüşme ihtimali pek olası görünmüyor.