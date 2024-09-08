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Jannik Sinner, ABD Açık'ta Tek Erkekler Şampiyonu Oldu

Jannik Sinner, 2024 ABD Açık'ta Taylor Fritz'i yenerek kariyerinin 2. grand slam şampiyonluğunu kazandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 23:43
Jannik Sinner, ABD Açık'ta Tek Erkekler Şampiyonu Oldu

Jannik Sinner, 2024 ABD Açık Tenis Turnuvası'nın Kazananı

Dünya sıralamasının birinci sırasında yer alan Jannik Sinner, 2024 ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde bir kez daha zafere ulaştı.

Final Karşılaşması ve Sonuç

New York'taki turnuvanın finalinde, 12 numaralı seribaşı Taylor Fritz ile mücadele eden Sinner, rakibini 3-0'lık set sonuçlarıyla mağlup etti. Maç, toplamda 2 saat 16 dakika sürdü. Setler, 6-3, 6-4 ve 7-5 olarak kaydedildi.

Sezon Performansı

23 yaşındaki İtalyan raket, bu galibiyetle 2024 Avustralya Açık'la birlikte kariyerindeki ikinci grand slam şampiyonluğuna imza atmış oldu. Bu sezon toplamda 6. şampiyonluğunu elde eden Sinner, kariyerinde ise 16. kez tekler kategorisinde birincilik sevinci yaşadı.

Kadınlar Kategorisi

Bu yılın son büyük turnuvasında kadınlar kategorisinde ise Aryna Sabalenka şampiyonluk elde etti. İki büyük turnuva şampiyonu, tenis dünyasının ilgiyle takip ettiği önemli oyuncular arasında yer alıyor.

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