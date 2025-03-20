Japonya, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Katılan İlk Ülke Oldu

Japonya, Bahreyn'i 2-0 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ilk ülke oldu ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:01
Japonya, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Katılan İlk Ülke Oldu

Japonya, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Katılımcı İlk Ülke

Japonya, AFC Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Bahreyn'i 2-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk ülke oldu. Bu zafer, Japonya'nın turnuvada gösterdiği başarıyı bir kez daha pekiştirdi.

Namağlup Liderlik

Grubunda tek beraberlikle namağlup olarak liderliğini sürdüren Japonya, topladığı 19 puan ile üst üste sekizinci kez FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti. Böylelikle Asya temsilcisi, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı.

2022'deki Başarılı Performans

Japonya, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da etkileyici bir performans sergilemişti. Grubunu lider tamamlayan Japonya, son 16 turunda Hırvatistan'a penaltılarla veda etmişti. Bu başarısının ardından, 2026’da yeniden şansını denemeye hazırlanan Japonya, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

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