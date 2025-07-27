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Japonya Başantrenörü Ferhat Akbaş: 'Yarına Konsantre Olacağız'

Japonya'nın başantrenörü Ferhat Akbaş, Brezilya'ya karşı mücadele sonrası yarın Polonya ile oynayacakları üçüncülük maçına odaklandıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 00:22
Japonya Başantrenörü Ferhat Akbaş: 'Yarına Konsantre Olacağız'

Ferhat Akbaş: 'Yarına Konsantre Olacağız'

Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı başantrenörü Ferhat Akbaş, Brezilya'nın kendilerini oldukça zorladığını belirterek, yarın Polonya ile oynayacakları üçüncülük mücadelesine odaklandıklarını ifade etti.

Akbaş, Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen final etabındaki yarı final maçında, Japonya'nın Brezilya'ya 3-2 mağlup olduğu müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Brezilya'nın çok iyi bir takım olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Bizi oldukça zorladılar ama yine de karar setine kadar geldik. Hücum koridorlarını değiştirdiler, biz de değiştirdik. Çok fazla taktik savaşı oldu. Gerçekten çok güçlü bir takım. Beşinci sete iyi başlasaydık belki daha farklı olabilirdi ama bu şekilde sonuçlandı." şeklinde konuştu.

Akbaş, yarın ev sahibi Polonya'yla karşılaşacakları üçüncülük maçına dair, "Umarım yarın iyi bir sonuç alırız." dedi.

VNL'de Polonya-Japonya üçüncülük müsabakası, TSİ 17.00'de oynanacak.

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) yarı finalinde Brezilya ile Japonya takımları, Polonya’nın Lodz...

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) yarı finalinde Brezilya ile Japonya takımları, Polonya’nın Lodz kentindeki Atlas Arena’da karşılaştı. Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı başantrenörü Ferhat Akbaş, karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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