Jhon Duran: "En kısa sürede en iyi formuma ulaşmak için sabırsızlanıyorum"

Fenerbahçe’nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, sakatlık sürecinin ardından Trendyol Süper Lig’in 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş karşısında attığı galibiyet golünün ardından Fenerbahçe Televizyonu'na konuştu.

Sakatlık süreci ve geri dönüş

Duran, sakatlığın kendisi için uzun bir süreç olduğunu belirterek, "Öncelikle uzun bir süreçti benim için ki en iyi şekilde de geri dönebilmek için çok iyi çalışmam gerekiyordu. Her futbolcu takımına fayda sağlamak ve oynamak ister. Ama benim için bu süreç uzun oldu. Uzun olduğu kadar da iyi geçtiğini söyleyebilirim. Şimdi en kısa sürede en iyi formuma ulaşmak ve takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Süreç boyunca hakkındaki spekülasyonlara da değinen Duran, "Ben insanların kötü yorumlar yapmasına ve var olandan daha kötüymüş gibi gösterilmeme alışkınım. Ama ben her zaman bu tarz şeylerden uzak durdum, hiçbir zaman cevap vermedim. Sakinliğimi korudum ve çalışmalarıma güvendim. Tanrı’nın yapmış olduğu plana da her zaman güvendim. Geri kalan hiçbir şey benim umurumda olmadı" ifadelerini kullandı.

Başkan ve kulüp desteği

Golcü oyuncu, sakatlık sürecinde kulüp yetkililerinin kendisine verdiği desteği vurgulayarak, "Tüm süreç boyunca Başkan Sadettin Saran yanımda oldu, yardımcı oldu. Her zaman benimle konuştu, eşlik etti. Aynı zamanda Devin Bey’in de bu süreçteki desteği çok önemliydi. Tabii ki onlar her zaman oyuncuların yanında olmaya, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Benimle de bu süreç boyunca sürekli konuştular. Bu süreci en kısa sürede atlatmam için yardımcı oldular" diye konuştu.

Derbideki golün anlamı

Beşiktaş maçında attığı gol ve gol sevincine ilişkin Duran, "Güzel bir gol oldu benim adıma. Özellikle böylesine önemli bir sakatlıktan döndükten sonra böyle bir maçta galibiyet golünü atmak benim için çok önemliydi. Gol sevinci de tamamen duyguların dışa vurumuydu. Uzun bir süre sonra geri dönüp böylesine önemli bir maçta gol atmanın, takıma katkı sağlamanın vermiş olduğu duyguların dışa vurumuydu" dedi.

Hedefler ve taraftarlara mesaj

Sezonun kalanına ilişkin olarak Duran, "Her zaman maç maç bakmayı tercih ediyorum. Tabii ki önümüzde uzun bir yol var ama tek odağımız oynayacağımız ilk maç olacak. Ondan sonra da bize neler getireceğini göreceğiz. Biz sadece oynayacağımız her maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki forvet, sarı-lacivertli taraftarlara da seslenerek, "Bizi her zaman olduğu gibi desteklemeye devam etsinler. Onlar nereye gidersek gidelim stadyumu doldurup bizi destekliyorlar. Biz de onları mutlu edebilmek için elimizden geldiğince çok çalışıyoruz ve her şeyimizi veriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

