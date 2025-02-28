Jose Mourinho'dan Galatasaray'a 1 Milyon 907 Bin Liralık Tazminat Dava Şoku

Jose Mourinho'dan Tazminat Davası

Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Kulübü'ne 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Bu gelişme, futbol camiasında geniş yankı uyandırdı.

Olayın Arka Planı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamın, kişilik haklarına yönelik saldırılar gerekçesiyle kulüp avukatları eliyle Galatasaray'a karşı bu yasal süreç başlattığı belirtildi. Mourinho'nun bu adımı, iki takım arasındaki rekabetin daha da kızışmasına neden olabilir.

Fenerbahçe taraftarları ve futbolseverler, Mourinho'nun bu hamlesine ne şekilde yanıt verileceğini merakla bekliyor.