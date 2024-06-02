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Jose Mourinho'dan Jude Bellingham'a sürpriz teklif! "Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finali sonrası Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham ile sahada karşılaştı ve ilginç bir diyalog yaşandı. Mourinho, Bellingham'ı Fenerbahçe'ye davet etti.

Yayın Tarihi: 02.06.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 14:24
Jose Mourinho'dan Jude Bellingham'a sürpriz teklif! "Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun"

Mourinho ve Bellingham Arasında İlginç Diyalog

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finalini yorumcu olarak takip ettiği sırada Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham ile dikkat çekici bir diyalog yaşadı. Finalde Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek şampiyon olan Real Madrid, zaferini kutlarken sahada Mourinho ile karşılaşan Bellingham, annesi için özel bir ricada bulundu.

Bellingham'ın Annesiyle Fotoğraf Çekildi

Şampiyonluk sonrası Bellingham, Mourinho'dan annesiyle bir fotoğraf çekilmesini istedi. Portekizli teknik adam bu ricasını kırmadı ve Bellingham'ın annesiyle fotoğraf çekildi. Bu anın ardından Bellingham, Mourinho ile arasında geçen diyaloğu şu sözlerle anlattı: "Jose Mourinho'ya, 'annemle bir fotoğraf çektirir misiniz, yıllardır sizi çok seviyor' dedim. O da kabul etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra bana, 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun' dedi."

Mourinho'dan Fenerbahçe'ye Davet

Maçı yorumlayan Mourinho, karşılaşma sonrasında röportaj veren Jude Bellingham'a esprili bir şekilde "Gelecek sezon Fenerbahçe'ye karşı oynarsan, sakin ol" dedi. Ayrıca, İngiliz yıldızı Fenerbahçe'ye davet ederek "Come to Fenerbahçe" çağrısında bulundu.

fenerbahçe

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