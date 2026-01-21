Jülide Sonat'a TMOK Ödülü: Türk Kadın Basketboluna Katkı

TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu, Türk kadın basketboluna katkıları nedeniyle Jülide Sonat'ı Olimpiyatevi'nde onurlandırdı; plaketi eşi Cihangir Sonat teslim aldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:26
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:26
Jülide Sonat'a TMOK Ödülü: Türk Kadın Basketboluna Katkı

TMOK, Jülide Sonat'ı Türk kadın basketboluna katkılarından dolayı ödüllendirdi

Olimpiyatevi'nde düzenlenen törene TMOK yöneticileri katıldı

TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu, Türk kadın basketboluna yaptığı uzun soluklu katkılardan dolayı Jülide Sonat'ı ödüle layık gördü. Değerlendirme sonucunda verilen onur, Olimpiyatevi'nde düzenlenen törenle takdim edildi.

Törene, Anma ve Onurlandırma Komisyonu Başkanı Necdet Ayaz ile birlikte katılan TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, Sonat'a plaket verdi. Plaketi, Jülide Sonat adına eşi Cihangir Sonat teslim aldı.

TMOK Başkanı Ahmet Gülüm törende, 'Anma ve Onurlandırma Komisyonumuz aracılığıyla, Türk sporuna hizmet etmiş isimleri hatırladığımızı ve verdikleri emeğe değer verdiğimizi göstermek istiyoruz. Jülide Sonat da bu kıymetli isimlerden biri. Aynı zamanda Türkiye'de kadın basketbolunun en önemli değerlerinden biridir. Türk sporuna kattıkları için kendisine teşekkür ediyoruz' diyerek ödülün anlamına vurgu yaptı.

Cihangir Sonat ise eşinin kadın basketbolunun gelişmesi için uzun yıllar emek verdiğini belirterek, 'Sağlık sebebiyle ödülü bugün kendisi alamadı; ancak TMOK Başkanı'na ve komite üyelerine bu anlamlı onurlandırma için teşekkür ediyoruz. Hatırlanmak her zaman çok güzel' ifadelerini kullandı.

Jülide Sonat'ın Türk kadın basketboluna yaptığı katkılar ve uluslararası düzeyde kazandığı takdir, bu onurlandırmanın temel gerekçesi olarak öne çıktı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

