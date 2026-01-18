Yakamoz 38 FK'de Fehmi Börekçi Dönemi Başlıyor

Yakamoz 38 FK'de Fehmi Börekçi dönemi başladı

Yeni yapılanma ve görev dağılımı

Bu sezon Kayseri İkinci Amatör Küme'de mücadele etmeye hazırlanan Yakamoz 38 FK, takımın başına getireceği teknik adamı açıkladı.

Kulüp yönetiminin imzalı açıklamasına göre; Kulüp Başkan Yardımcılığı ve A Takım Teknik Direktörlüğü görevine Fehmi Börekçi getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Spor camiasında daha iyi şeyler yapabilmek için kulüp yapımızı güçlendirmek adına Kulübümüzde yapılandırmaya gidilmiştir. Takımımızda Kulüp Başkan yardımcılığına ve A Takım ve tüm guruplarda yetkili olmak adına Teknik Direktörlüğüne Kayserinin yakından tanıdığı Fehmi Börekçi getirilmiştir."

Yönetim, yapılan atama ile hem saha içi hem de idari yapılanmada süreklilik ve güçlenme sağlamayı hedeflediğini belirtti.

BU SEZON KAYSERİ İKİNCİ AMATÖR KÜME’DE MÜCADELE ETMEYE HAZIRLANAN YAKAMOZ 38 FK'DA; KULÜP BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE FEHMİ BÖREKÇİ GETİRİLDİ.