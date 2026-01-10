TFF 3. Lig: Pazarspor Çayelispor'u 1-0 Yendi

Pazarspor, TFF 3. Lig 16. haftasında Çayelispor'u 1-0 mağlup etti; Emre Akgün 74. dakikada golü attı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:19
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:19
TFF 3. Lig 16. Hafta: Çayelispor 0 - Pazarspor 1

TFF 3. Lig’in 16. haftasında Pazarspor, deplasmanda karşılaştığı Çayelispor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 74. dakikada Emre Akgün kaydetti.

Maç Bilgileri

Hakemler: Erdem Demirtaş, Mevlüt Bozok, Harun Dayan

Kadrolar

Çayelispor: Burak Diker, Oğuzhan Efe Yılmaz, Musa Eren Karakaş, Berkay Kumlu (Erdem Çakır dk. 81), Muhammed Emin Balcılar (Seçkin Batuhan Fırıncı dk. 62), Nevres Demir, Serdar Yıldırım, Halit Emre Acun, Doğukan Delimehmet, Ali Osman Karnapoğlu, Mustafa Ethem Erboğa

Pazarspor: Ahmet Çağrı Güney, Erhan Şengül, Bekir Mustafa Meral, Cengiz Özuslu (Mehmet Can Davarcıoğlu dk. 86), Ahmet Taşdemir, Gökmen Aydoğdu, Emre Akgün, Eren Türkkal, Serhat Hazır, Ali Alperen Çelik, Musa Orak

Gol

Emre Akgün (dk. 74) — Pazarspor

Sarı Kartlar

Çayelispor: Oğuzhan Efe Yılmaz, Ethem Erboğa
Pazarspor: Serhat Hazır

