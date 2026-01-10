TFF 3. Lig: Pazarspor Çayelispor'u 1-0 Yendi

TFF 3. Lig 16. Hafta: Çayelispor 0 - Pazarspor 1
TFF 3. Lig’in 16. haftasında Pazarspor, deplasmanda karşılaştığı Çayelispor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 74. dakikada Emre Akgün kaydetti.
Maç Bilgileri
Hakemler: Erdem Demirtaş, Mevlüt Bozok, Harun Dayan
Kadrolar
Çayelispor: Burak Diker, Oğuzhan Efe Yılmaz, Musa Eren Karakaş, Berkay Kumlu (Erdem Çakır dk. 81), Muhammed Emin Balcılar (Seçkin Batuhan Fırıncı dk. 62), Nevres Demir, Serdar Yıldırım, Halit Emre Acun, Doğukan Delimehmet, Ali Osman Karnapoğlu, Mustafa Ethem Erboğa
Pazarspor: Ahmet Çağrı Güney, Erhan Şengül, Bekir Mustafa Meral, Cengiz Özuslu (Mehmet Can Davarcıoğlu dk. 86), Ahmet Taşdemir, Gökmen Aydoğdu, Emre Akgün, Eren Türkkal, Serhat Hazır, Ali Alperen Çelik, Musa Orak
Gol
Emre Akgün (dk. 74) — Pazarspor
Sarı Kartlar
Çayelispor: Oğuzhan Efe Yılmaz, Ethem Erboğa
Pazarspor: Serhat Hazır
