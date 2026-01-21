Osmangazi'de Mini Voleybol Turnuvası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Mini Voleybol Turnuvası, Dikkaldırım Spor Salonu'nda üç gün boyunca büyük heyecan yarattı. Turnuvada 24 takım, 240 sporcu forma giyerek kupa için mücadele etti; tribünleri dolduran ailelerin coşkusu ve sporcuların centilmence mücadeleleri organizasyona ayrı bir renk kattı.

Turnuva sonuçları

Turnuva sonunda Aktif Nesil Spor Kulübü şampiyonluğa ulaşırken; ikinci sırayı Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Kulübü, üçüncülüğü Bursa Sportif Spor Kulübü ve dördüncülüğü ise Aktif Nesil Spor Kulübü'nün bir diğer takımı aldı. Renkli görüntülerin yaşandığı organizasyonda dereceye giren takımlara kupa, tüm katılımcılara ise madalya ve hediyeler verildi.

Tören ve mesajlar

Törene Osmangazi Belediyesi Başkan Vekili Şafak Sayan, Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, Osmangazi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Çetin Yıldız, sporcular ve aileleri katıldı.

Osmangazi Belediyesi Başkan Vekili Şafak Sayan, organizasyonları Bursa'nın fethinin 700. yılına yakışır biçimde eğitimden kültüre, sanattan spora geniş bir yelpazede düzenlediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bizler, atalarımızın bizlere miras bıraktığı bu güzel memlekette çağdaş, özgüveni yüksek ve geleceğe emin adımlarla yürüyen gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Spor da bu hedeflerimizin en önemli yapı taşlarından biri. Çünkü spor, bedensel gelişimin yanı sıra disiplinli olmayı, takım ruhunu, dayanışmayı ve centilmenliği öğretir. 3 gün süren bu turnuvada mücadele eden 24 takımdan 240 sporcu, sahada sergiledikleri karar ve azim ile hepimize gurur yaşattı. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm antrenörlerimize, görev yapan çalışma arkadaşlarımıza ve her daim çocuklarının yanında olan kıymetli velilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle çocuklarımız hem sporla büyüyor, hem de hayata güçlü hazırlanıyor. Dereceye giren takımlarımızı kutluyorum. Ancak şunu da özellikle vurgulamak isterim ki, bugün burada hepiniz kazandınız. Çünkü sporun birleştirici gücünü, dostluğu ve kardeşliği hep birlikte yaşadınız."

Antrenör Mustafa Akkaşoğlu da spora verdikleri destek nedeniyle Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan'a teşekkür ederek sporcuların büyük emek verdiğini vurguladı.

Ödül töreni

Törende birincilik kupasını Aktif Nesil Spor Kulübü teknik ekibine ve sporcularına Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan takdim etti. İkincilik kupasını Osmangazi Belediyesi Başkan Vekili Şafak Sayan, üçüncülük kupasını Osmangazi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar, dördüncülük kupasını ise Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Çetin Yıldız verdi.

Turnuva, sporun birleştirici gücünü öne çıkaran görüntüler ve ödül töreninin ardından sonlandı.

