Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını başlattı

Antrenman detayları

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Antrenman, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapıldı. İdman ısınma hareketleri ile başladı; ardından takım pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı ekip antrenmanı çift kale oyun ile tamamladı.

Yiğidolar, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Maç bilgileri

Özbelsan Sivasspor - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

