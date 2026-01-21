Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını başlattı

Trendyol 1. Lig 22. hafta için Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının hazırlıklarına antrenmanla başladı. Maç 25 Ocak 2026, 16.00'da.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:59
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:59
Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını başlattı

Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını başlattı

Antrenman detayları

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Antrenman, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapıldı. İdman ısınma hareketleri ile başladı; ardından takım pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı ekip antrenmanı çift kale oyun ile tamamladı.

Yiğidolar, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Maç bilgileri

Özbelsan Sivasspor - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

