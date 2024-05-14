Juventus'a kupa finali öncesi sakatlık şoku! Milli futbolcu Kenan Yıldız'dan kötü haber

Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'dan EURO 2024 öncesi kötü haber!

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un kadrosunda yer alan Türk milli futbolcu Kenan Yıldız, omuz sakatlığı geçirdiği haberleriyle gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan raporlara göre, milli oyuncu pazartesi günü yapılan antrenmanda sakatlık yaşadı ve bu nedenle takımla birlikte çalışmaya katılamadı.



Kenan Yıldız'ın sakatlığı, Juventus'un önümüzdeki hafta Atalanta ile oynayacağı kupa finali öncesinde büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Kulüp yetkilileri, oyuncunun final maçında forma giymesi durumunun riskli olduğunu ve durumunun salı günü tekrar değerlendirileceğini belirtti.

Bu sezon Juventus formasıyla 29 maça çıkan Kenan Yıldız, 3 gol atıp 1 asist yaparak takımına katkı sağladı. Şimdi, oyuncunun sakatlığına ilişkin gelişmeler merakla bekleniyor.