Kaan Ayhan: 'Başarılarımızı Sürdürmeliyiz'

Kaan Ayhan'dan A Milli Takım'a Yüksek Beklenti

EURO 2024'te mücadele eden Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, A Milli Takım'ın başarılarının devam etmesi gerektiğini ifade etti. Kaan, tatil döneminde yaşadığı geceleri ve Hollanda maçındaki skoru da dile getirdi.

Tecrübeli Oyuncunun Açıklamaları

İrdning'de kamp yapan Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tatilde birçok akşam uykusuz geceler geçirdim. Hollanda maçında 10-15 dakika daha dayanabilseydik, hem kendimizi hem de milletimizi gururlandıracaktık" dedi.

Turnuva Öncesi Soru İşaretleri

Ayhan, turnuva öncesinde milli takım hakkında belirsizlikler olduğunu belirterek, "EURO 2020'de yetenekli bir kadromuz vardı. Şimdi Arda Güler ve Barış Alper gibi isimlerle daha da güçlendik" ifadelerini kullandı.

Hollanda Maçında Tecrübesizlik

Hollanda karşısında genç takım olmanın tecrübesizliklerini hissettiklerini belirten Kaan, "Gürcistan'la maçı kazanamazsak çok farklı sonuçlarla karşılaşabilirdik. Hollanda, bence zayıf bir performans sergiledi, ama bunu biz sağladık" diye ekledi.

Hakem Kararları Üzerine

Hollanda maçındaki hakem kararına değinen Kaan, "Bazı pozisyonlarda hakemlerin etkisi oldu. Ancak bunlara fazla takılmamak gerekiyor" dedi.

Psikolojik Zorluklar

Europ Şampiyonası'ndaki Portekiz yenilgisinin ardından yaşananların onları üzdüğünü ifade eden Kaan, "Psikolojik anlamda en zor maçımız Çekya ile olandı. Morallerimiz düşüktü ama sonraki maçta bunun üstesinden geldik" şeklinde konuştu.

Çekya Maçındaki Sevinç

Çekya maçında attıkları gol sonrasında yaşadığı sevinci anlatan Kaan, rakip takım futbolcularının kendilerini tahrik ettiğini belirtti.

Sosyal Medya Fenomeni Dansı

EURO 2024'teki dansının Süper Lig'de de devam edeceğini söyleyen Ayhan, "Sosyal medyada beğeni topladı, belki ben de Süper Lig'de gol atınca yapabilirim" ifadelerini kullandı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Takım formasıyla mücadele eden Galatasaraylı Kaan Ayhan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Takım formasıyla mücadele eden Galatasaraylı Kaan Ayhan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Takım formasıyla mücadele eden Galatasaraylı Kaan Ayhan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Takım formasıyla mücadele eden Galatasaraylı Kaan Ayhan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Takım formasıyla mücadele eden Galatasaraylı Kaan Ayhan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.