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Kaan Efe Kaya, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Kaan Efe Kaya, Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı ve Türkiye'yi gururlandırdı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 11:32
Kaan Efe Kaya, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Milli sporcu Kaan Efe Kaya, Polonya'da düzenlenen 2025 CMAS Paletli Yüzme Havuz Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) açıklamasına göre, Kaan Efe Kaya, Olsztyn kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 400 metre çift palet final yarışını, en yakın rakibinin 2 saniye önünde birinci olarak tamamladı.

Kaan Efe, yarışı 3 dakika 27.12 saniyelik bir süreyle bitirerek Avrupa şampiyonu oldu. Yarışta Fransa'dan Clement Batte gümüş, Macaristan'dan Bence Lengyeltoti ise bronz madalya kazandı.

Şampiyonada daha önce milli sporcu Derin Toparlak da bronz madalya elde etmişti. Bu başarılarla birlikte Türkiye, organizasyonda birer altın ve bronz madalyaya ulaşarak uluslararası arenada adını duyurdu.

Milli sporcu Kaan Efe Kaya, Polonya'da devam eden 2025 CMAS Paletli Yüzme Havuz Avrupa...

Milli sporcu Kaan Efe Kaya, Polonya'da devam eden 2025 CMAS Paletli Yüzme Havuz Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

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