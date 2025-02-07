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Kadın Boks Milli Takımı, Sırbistan Şampiyonası için Kastamonu'da Kampa Girdi

Kadın Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Kastamonu'da 36 sporcu ile kampa aldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:16
Kadın Boks Milli Takımı, Sırbistan Şampiyonası için Kastamonu'da Kampa Girdi

Kadın Boks Milli Takımı Kastamonu'da Kampa Alındı

Kadın Boks Milli Takımı, mart ayında Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde Kastamonu'da kampa girdi. Milli takım, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına başladı.

Kamp Detayları ve Hedefler

Kampa katılan ekipte 36 sporcu ve 4 antrenör yer alıyor. Milli takım antrenörü İshak Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası ikinci etap kampı için 15 Şubat'da Karadağ'a gideceklerini belirtti.

Tiryaki, Stranca Boks Turnuvası ile Dünya Şampiyonası'na farklı iki takımın katılacağı bilgisini paylaştı. Ayrıca, "2028 Olimpiyat kadrosunu oluşturmak için alttan gelen genç sporcularımızla, hem burada hem turnuvalarda sürekli maç yaparak beraber oluyoruz. 2028'in altyapısını yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Son olarak Tiryaki, Dünya Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluk hedeflediklerini vurguladı.

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