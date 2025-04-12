Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa İkincisi Olmayı Başardı

Türkiye, Kadınlar Kategorisinde Avrupa İkincisi

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlar kategorisinde takım sıralamasında başarılı bir performans sergileyerek 158 puan ile ikinci oldu.

Şampiyona Sonuçları

Şampiyonada, Türk kadın güreşçileri 10 sıkletin 9'unda madalya mücadelesi vererek, toplamda 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Ukrayna (180 puan) turnuvayı zirvede tamamlarken, Romanya (79 puan) üçüncülüğü elde etti.

Öne Çıkan Sporcular

Milli güreşçilerimizden Evin Demirhan Yavuz (50 kilo), Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo), Bediha Gün (59 kilo), Nesrin Baş (72 kilo) ve Yasemin Adar Yiğit (76 kilo) gümüş madalya kazanırken, Zeynep Yetgil (53 kilo) ve Buse Tosun Çavuşoğlu (68 kilo) bronz madalyanın sahibi oldu.

Bununla birlikte, bronz madalya maçlarını kaybeden Tuba Demir (55 kilo) ve Selvi İlyasoğlu (62 kilo) ise sıkletlerinde 5. sırayı elde etti.

Yasemin Adar'ın Emekleri

Aktif sporculuk hayatını noktalayan Yasemin Adar, 7 Avrupa, 2 dünya şampiyonluğu ve olimpiyat üçüncülüğü ile büyük bir başarıya imza atmıştı.

Madalyalarda Tarihi Başarı

Türkiye, bu şampiyonada kadınlarda en fazla madalya sayısına ulaştı ve şampiyona tarihindeki ilk kez 5 sıklette final maçı yapma başarısını gösterdi. Ancak final karşılaşmalarını kaybeden kadın güreşçiler, 2021 yılından sonra ilk kez altın madalya kazanamadan turnuvayı kapattı. Geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te 4 final maçına çıkıp 3 altın madalya elde etmişti.

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlar kategorisinde takım halinde ikinci oldu. Kadın Güreş Milli Takımı, şampiyonayı 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamladı.

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlar kategorisinde takım halinde ikinci oldu. Kadın Güreş Milli Takımı, şampiyonayı 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamladı.