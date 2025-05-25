Kadın Güreş Milli Takımı, Moğolistan için Bolu'da Hazırlık Yapıyor

Kadın Güreş Milli Takımı, Moğolistan için Bolu'da Kamp Yapıyor

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Yıldırım, Kadın Güreş Milli Takımı'nın Moğolistan ve Hırvatistan'da düzenlenecek şampiyonalar için Bolu'nun Aladağ Yaylası'nda hazırlık yaptığını duyurdu. Takım, 14 Mayıs'tan itibaren kampa giren 22 kadın güreşçiyle birlikte, teknik direktör Efraim Kahraman, antrenörler Ayhan Sucu, Hakkı Gürel ve Namık Korkmaz gözetiminde günde çift antrenman yapıyor.

Güreşçiler, 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Moğolistan'da gerçekleştirilecek Büyükler 3. Ranking Serisi ve 13-21 Eylül tarihleri arasında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası'nda madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Kamp, 28 Mayıs tarihinde tamamlanacak ve takım, Moğolistan'a hareket edecek.

Başarı Hedefi ve Motivasyon

Kampı ziyaret eden Ahmet Yıldırım, Moğolistan'da yarışacak 4 sporcunun yüksek formda olduğunu belirterek, "Sakatlığımız yok. Bu bizim için çok önemli. İnşallah Moğolistan'da iyi sonuçlar elde ederek, ülkemize başarıyla döneriz," dedi. Ayrıca Bolu'da kamp yapmanın sporcular üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu vurgulayarak, "Buranın motivasyon olarak çok iyi bir yer olduğunu düşünüyorum," ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Kahraman’ın Vizyonu

Milli Takım Teknik Direktörü Efraim Kahraman ise, takımın Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlandığını belirtti. "Bu takım, daha önce Avrupa şampiyonu olan bir takım. Her zaman büyük hedeflerimiz var," diyen Kahraman, takıma olan inancını yineledi.

Kahraman, güreşi bırakan Yasemin Adar Yiğit'in sıkletinde genç sporcu arayışında olduklarını kaydederken, "Yüzde 70'i genç bir takıma sahibiz. Hedefimiz ileride olimpiyat şampiyonu çıkarmak," şeklinde konuştu. Yeni sporcular arayışının devam ettiğini ve rekabetin artırılmasının başarıyı da yükselteceğini vurguladı.

Kadın Güreş Milli Takımı, Moğolistan ve Hırvatistan'da düzenlenecek şampiyonalara Bolu'nun Aladağ Yaylası'nda hazırlanıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Kamp Eğitim Merkezi'nde 14 Mayıs'tan itibaren kampa giren 22 kadın güreşçi, teknik direktör Efraim Kahraman, antrenörler Ayhan Sucu, Hakkı Gürel ve Namık Korkmaz gözetiminde günde çift antrenman yapıyor.

Kadın Güreş Milli Takımı, Moğolistan ve Hırvatistan'da düzenlenecek şampiyonalara Bolu'nun Aladağ Yaylası'nda hazırlanıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Kamp Eğitim Merkezi'nde 14 Mayıs'tan itibaren kampa giren 22 kadın güreşçi, teknik direktör Efraim Kahraman, antrenörler Ayhan Sucu, Hakkı Gürel ve Namık Korkmaz gözetiminde günde çift antrenman yapıyor.