Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Anons Yoktu: Görev Gazeteciye Düştü

KBSL 6. haftasında anons görevlisi olmayınca ilk yarıda Ertuğrul Tufan, ikinci yarıda Mecit Erdem Övüç anonsları üstlendi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 15:55
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde anons görevlisi olmayınca görev basın mensubuna düştü

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında oynanan Kocaeli Kadın Basketbol - Dardanel Çanakkale Belediyespor karşılaşmasında anons sorumlusu bulunmaması nedeniyle saha içi duyuruların yapılması için farklı isimler devreye girdi.

İlk yarıda müdürlük yetkilisi, ikinci yarıda gazeteci anons yaptı

Müsabakanın ilk yarısında, anons sisteminin aksamasını önlemek amacıyla Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Teknik İşler Sorumlusu Ertuğrul Tufan duyuruları gerçekleştirdi.

Mücadelenin ikinci yarısında ise gerekli izinlerin alınmasının ardından, daha önce anons deneyimi bulunan ve yerel yayın yapan spor41 internet gazetesinin imtiyaz sahibi ile Nokta TV Spor Müdürü sıfatları bulunan Mecit Erdem Övüç anons görevinin başına geçti.

Organizasyon eksikliği nedeniyle yaşanan bu pratik çözüm, maçın akışının korunmasını sağladı ve karşılaşmanın duyurularla sorunsuz sürdürülmesine olanak tanıdı.

