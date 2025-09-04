DOLAR
Kadınlar Dünya Şampiyonası: Türkiye ABD'yi 3-1 Yenerek İlk Kez Yarı Finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'daki 2025 Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi; rakip Japonya.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 18:35
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 mağlup ederek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Milliler, bu turda Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile eşleşti. Maçın bir sonraki turu 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Maçın özeti ve set dökümü

Maça etkili başlayan Türkiye, ilk sette başlarda 5 sayılık (2-7) üstünlük yakaladı. Gizem Örge, Eda Erdem Dündar ve Zehra Güneş'in savunmadaki etkinliğiyle setin ortalarını 15-8 önde geçti ve ilk seti 25-14 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette ABD, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Melissa Vargas ve Eda Erdem Dündar'ın sayılarıyla başlayan Türkiye karşısında toparlandı. Skor sık sık dengelendi; set ortası 13-13, 20'li sayılara girilirken ABD 20-19 öndeydi. ABD, set sonunda üstünlüğü koruyarak ikinci seti 25-22 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette Türkiye servislerde etkili başlayıp başlarda 4 sayılık (2-6) üstünlük kurdu. ABD Başantrenörü Erik Sullivan mola aldı, ancak milliler set ortasında da 12-7 öndeydi. Etkili bloklarla farkı açan Türkiye, üçüncü seti 25-14 kazanarak durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü sette ay-yıldızlılar başlarda 3 sayılık (3-6) fark yakaladı; set ortasına doğru skor 12-12 eşitlendi. 18-18'de eşitlikle girilen bölümü iki sayılık seriyle avantajlı kapatan milliler, setin son bölümünü daha iyi oynayarak dördüncü seti 25-23 ve maçı 3-1 ile tamamladı.

Skorörler ve istatistikler

Maçın en skorer oyuncusu Ebrar Karakurt oldu; Karakurt toplam 23 sayı üretti. Onu 21 sayıyla Melissa Vargas ve 13 sayıyla kaptan Eda Erdem Dündar takip etti. ABD tarafında ise Franklin 12 sayı ile en fazla sayı bulan isimdi.

Tarihi başarı ve turnuva gelişmeleri

ABD'yi 3-1 yenen milliler, organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Bu maç aynı zamanda millilerin turnuvada ilk kez set verdiği karşılaşma oldu; A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile son 16 turundaki Slovenya maçlarını set vermeden kazanmıştı.

Dünya Şampiyonası'na katıldığı 2006'dan bu yana grupları yenilgisiz tamamlayamayan milliler, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu çekincelerini kırarak grupları yenilgisiz kapatma başarısı göstermişti.

Öne çıkan not: Türkiye, organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale çıkarak turnuvadaki iddiasını sürdürdü; rakip Japonya ile karşılaşma 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

