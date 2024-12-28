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Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Dram: Yenimahalle Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor 30-30 Berabere Kaldı

Kadınlar Hentbol Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Yenimahalle Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor 30-30 berabere. İlk yarıyı Üsküdar önde bitirdi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 20:06
Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Dram: Yenimahalle Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor 30-30 Berabere Kaldı

Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Göz Dolduran Bir Çekişme

Kadınlar Hentbol Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Yenimahalle Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor karşı karşıya geldi. Bu zorlu mücadele, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi ve heyecan dolu anlara sahne oldu.

İlk Yarıda Üsküdar'ın Üstünlüğü

Maçın ilk yarısını Üsküdar Belediyespor, 15-14'lük skorla önde tamamlayarak avantaj elde etti. Ancak ikinci yarıda her iki takım da galibiyet için büyük bir çaba sarf etti.

Sonuçta Eşitlik

İkinci yarının çekişmeli geçmesiyle birlikte, her anı nefes kesen karşılaşma 30-30’luk bir skorla sona erdi. Bu sonuç, her iki takım için de önemli bir puan kaynağı oldu.

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