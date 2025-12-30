DOLAR
Çorum FK, Ahmed Ildız ile 1,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Çorum FK, Göztepe'nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Ildız ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı; oyuncu bu sezon Göztepe'de 8 maçta forma giydi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 19:59
Trendyol 1. Lig ekibi transferini açıkladı

Çorum FK, Göztepe'de forma giyen orta saha oyuncusu Ahmed Ildız ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcu Ahmed Ildız ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Ahmed’e aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz"

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Ildız, bu sezon Göztepe’de 8 maçta forma şansı buldu.

