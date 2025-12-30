Çorum FK, Ahmed Ildız ile 1,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Çorum FK, Ahmed Ildız ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekibi transferini açıkladı

Çorum FK, Göztepe'de forma giyen orta saha oyuncusu Ahmed Ildız ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcu Ahmed Ildız ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Ahmed’e aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz"

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Ildız, bu sezon Göztepe’de 8 maçta forma şansı buldu.

