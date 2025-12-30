DOLAR
Galatasaray, Yakup Sekizkök ile Yollarını Ayırdı

Galatasaray, 2024 Şubat'tan beri takımın başında olan Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı; Sekizkök'ün FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki final başarısı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 18:52
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı.

Kulüpten Yapılan Açıklama

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2024 yılının şubat ayından itibaren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı başantrenörlük görevini yürütmekte olan Yakup Sekizkök ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca; kulüp tarihimizde ilk kez FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde final oynama başarısı da dahil olmak üzere takımımıza önemli katkılar sağlayan Yakup Sekizkök’e emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz."

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

