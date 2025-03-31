Kahramanmaraş İstiklal'in Hedefi: 1. Lig'e Yükselmek

Kahramanmaraş, 6 Şubat 2023'teki merkez üssü depremler sonrası yeniden yapılanma sürecine girerken, bu süreçte **Kahramanmaraş İstiklal** Basketbol Takımı'nın rolü büyük. Basketbol Şube Sorumlusu Hikmet Gümüşer, "Uzun vadede ben Kahramanmaraş'ta Euroleague oynanmasını istiyorum" diyerek, takımın hedeflerini vurguladı.

Bu Sezon Yalnızca Bir Yenilgi Aldılar

Kahramanmaraş İstiklal, Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda mücadele ederken, normal sezon ve play-off elemesindeki 16 maçını kayıpsız tamamladı. Takım, Final Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında ise Göztepe karşısında kaybederken, kendi sahasında oynadığı maçlarda hiçbir yenilgi almadı. Bununla birlikte, Kahramanmaraşlı taraftarların desteğiyle sahada güçlü bir varlık gösteriyorlar.

Toparlanmanın Parçası: Spor

Hikmet Gümüşer, Kahramanmaraş'taki sportif faaliyetlerin, deprem sonrası toplumsal anlamda ne kadar önemli olduğunu ifade ederek, "Bu süreçte el birliğiyle çok büyük bir şey başardık. İlk deneyimimiz olmasına rağmen gerek kadro gerekse takım ruhuyla büyük başarılar elde ettik" dedi. Gümüşer, ayrıca taraftarların da kendilerine büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Uzun Vadeli Hedef Avrupa'nın Zirvesi

İlk etapta 1. Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini söyleyen Gümüşer, "İnşallah burası Basketbol Süper Ligi’ne yükselse, uluslararası takımlar da şehrimizi ziyaret etsin" dedi. **Kahramanmaraş**, hem sanayi hem de turizm açısından dikkat çekici bir yer olduğunu her fırsatta dile getiren Gümüşer, şehrin gücünü ve gelişimini de vurguladı.

Kahramanmaraş İstiklal, Final Grubu'ndaki ikinci maçını **6 Nisan Pazar** günü **Ada Yem Uşak Basketbol** ile yapacak. Bu karşılaşma, takımın 1. Lig hedefine yönelik önemli bir adım olacak.

Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'ndaki Kahramanmaraş İstiklal, 1. Lig vizesi almak için mücadele ediyor.

Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'ndaki Kahramanmaraş İstiklal, 1. Lig vizesi almak için mücadele ediyor.