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Kahramanmaraş'ta 2. Andırın Kano Festivali Coşkusu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Andırın Kano Festivali'nde şehitler anısına fidan dikimi yapıldı ve SUP yarışları gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 17:56
Kahramanmaraş'ta 2. Andırın Kano Festivali Coşkusu

Kahramanmaraş'ta 2. Andırın Kano Festivali Düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Andırın Kano Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte, Stand Up Paddle (SUP) yarışları düzenlendi.

Gölette Renkli Yarışlar

Andırın Belediyesinin ev sahipliğinde Kargaçayırı Göleti'nde gerçekleştirilen festivale, Kahramanmaraş ve çevre illerden yaklaşık 100 sporcu katıldı. Sporcular, rengarenk kanolarıyla gölete açılarak iki farklı kategoride kıyasıya mücadele etti.

Yarışların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri törenle takdim edildi.

Şehitler İçin Fidan Dikimi

Festival kapsamında, Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün anısına da fidan dikimi yapıldı. Bu anlamlı etkinlik, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Gelecek Yıl Uluslararası Hedef

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, festivale gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirtti. Başkan Gökşen, gelecek yıl etkinliği uluslararası boyuta taşımayı hedeflediklerini ifade etti. İlçenin doğal güzellikleri ve coğrafi yapısının bu tür organizasyonlar için uygun olduğunu vurgulayan Gökşen, benzer etkinliklerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Andırın Kano Festivali" kapsamında...

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Andırın Kano Festivali" kapsamında "Stand Up Paddle" (SUP) yarışı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Andırın Kano Festivali" kapsamında...

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Andırın Kano Festivali" kapsamında "Stand Up Paddle" (SUP) yarışı gerçekleştirildi.

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