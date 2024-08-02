Kanada'nın Tenis İkilisi Paris 2024'te Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tenis Başarısı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları tenis branşında karışık çiftler kategorisinde Kanadalı sporcular Gabriela Dabrowski ve Felix Auger-Aliassime büyük bir başarıya imza atarak bronz madalya kazandılar.

Bronz Madalya Mücadelesi

Bronz madalya karşılaşması, Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Suzanne Lenglen Kortu'nda gerçekleşti. Kanadalı ikili, Hollandalı rakipleri Demi Schuurs ve Wesley Koolhof ile karşılaştı.

Mücadele Sonucu

Maçta üstün bir performans sergileyen Dabrowski ve Auger-Aliassime çifti, rakiplerini 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek madalyayı kazandılar.