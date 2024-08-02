Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kanada'nın Tenis İkilisi Paris 2024'te Bronz Madalya Kazandı

Gabriela Dabrowski ve Felix Auger-Aliassime, Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık çiftlerde bronz madalya aldı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 21:42
Kanada'nın Tenis İkilisi Paris 2024'te Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tenis Başarısı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları tenis branşında karışık çiftler kategorisinde Kanadalı sporcular Gabriela Dabrowski ve Felix Auger-Aliassime büyük bir başarıya imza atarak bronz madalya kazandılar.

Bronz Madalya Mücadelesi

Bronz madalya karşılaşması, Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Suzanne Lenglen Kortu'nda gerçekleşti. Kanadalı ikili, Hollandalı rakipleri Demi Schuurs ve Wesley Koolhof ile karşılaştı.

Mücadele Sonucu

Maçta üstün bir performans sergileyen Dabrowski ve Auger-Aliassime çifti, rakiplerini 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek madalyayı kazandılar.

Kanada'nın bu başarıyla birlikte olimpiyat tarihindeki sporculuk performansını bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

Yeni fatura desteği duyuruldu! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

Yeni fatura desteği duyuruldu! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak