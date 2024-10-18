Kapadokya'ya Uluslararası Koşu Rüzgarı

Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu Başlıyor

Kapadokya, 73 ülkeden 2 bin 368 sporcunun katılımı ile yarın yapılacak Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'na ev sahipliği yapacak. Yıllardır düzenlenen etkinlik, bölgenin spor turizmi açısından önemli bir fırsat sunduğunu gösteriyor.

Vali Fidan'ın Açıklamaları

Nevşehir Valisi Ali Fidan, bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek koşunun tanıtımı için Ürgüp'teki bir otelde basın toplantısı düzenledi. Etkinliğin her yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirten Fidan, "Kapadokya, gastronomisi, kültürü ve mimarisi ile pek çok turiste ev sahipliği yapıyor. Ancak, bölge spor turizmi ve sosyal etkinlikler açısından da değerlendirilmeli. Bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceğiz," dedi.

Ürgüp Belediye Başkanı'ndan Destekle İlgili Mesaj

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, etkinlikte 5 binden fazla misafirin bulunduğunu ifade ederek, "Bu yıl otellerimiz tamamen dolu. Ürgüp'ün yerel lezzetleri yanında, Salomon Ultra Trail Koşusu da tanınmaya başladı. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

Organizasyon ve Katılımcılar

Etkinlikte, uluslararası başarı elde etmiş sporcular da tanıtıldı. Koşu yarın sabah saat 07.00'de Ürgüp ilçe meydanından başlayacak ve sporcular 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurlarda mücadele edecek. Dereceye girenler ise 20 Ekim'deki ödül töreninde onurlandırılacak.

Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 73 ülkeden 2 bin 368 sporcunun katılımıyla yarın Nevşehir'de yapılacak. Koşu öncesi Ürgüp ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Nevşehir Valisi Ali Fidan konuştu.

Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 73 ülkeden 2 bin 368 sporcunun katılımıyla yarın Nevşehir'de yapılacak. Koşu öncesi Ürgüp ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Nevşehir Valisi Ali Fidan konuştu.

Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 73 ülkeden 2 bin 368 sporcunun katılımıyla yarın Nevşehir'de yapılacak. Koşu öncesi Ürgüp ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Nevşehir Valisi Ali Fidan konuştu.