Karabük'te Hentbol Maçında Hakeme Saldırı Girişimi — Sefer Kambur Kırmızı Kartla Atıldı

Karabük'te Hentbol Maçında Hakeme Saldırı Girişimi

Sefer Kambur kırmızı kartla oyundan çıkarıldı, takım sahadan güçlükle ayrıldı

Karabük’te oynanan hentbol karşılaşmasında gerilim sahaya yansıdı. Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 2. Ligi müsabakasında Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, Candarbey Spor Kulübünü 40-34 mağlup etti.

Maçın ilk yarısı 16-15 üstünlükle tamamlanırken, ikinci yarıda Karabük temsilcisi üstün oyunuyla skoru lehte çevirdi ve iki puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Candarbey Spor Kulübü sporcusu Sefer Kambur, takım aleyhine verilen bir kararın ardından itirazlarını abartınca tansiyon yükseldi. Kambur bir anda hakeme saldırmaya çalıştı; takım arkadaşlarının müdahalesi yeterli olmadı.

Hakemin kararına itiraz sonrası hakem tarafından kırmızı kart gösterilen Kambur, oyundan atıldı. Kartın ardından da sakinleşmeyen oyuncu, güvenlik güçleri tarafından güçlükle sahadan çıkarıldı.

Olay, maçın akışını etkilerken iki takımda da gergin anlar yaşandı. Karabük temsilcisi bir sonraki hafta deplasmanda 1954 Hendekspor ile karşılaşacak.

KARABÜK'TE OYNANAN HENTBOL MÜSABAKASINDA OYUNCU HAKEME SALDIRMAYA ÇALIŞTI, KIRMIZI KARTLA OYUNDAN ATILDIKTAN SONRA SAHADAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI.