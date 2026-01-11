Karabük'te Hentbol Maçında Hakeme Saldırı Girişimi — Sefer Kambur Kırmızı Kartla Atıldı

Karabük'te THF Erkekler 2. Ligi maçında Candarbey oyuncusu Sefer Kambur hakeme saldırı girişiminde bulundu; kırmızı kartla atıldı ve güvenlik tarafından sahadan çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 20:04
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 20:04
Karabük'te Hentbol Maçında Hakeme Saldırı Girişimi — Sefer Kambur Kırmızı Kartla Atıldı

Karabük'te Hentbol Maçında Hakeme Saldırı Girişimi

Sefer Kambur kırmızı kartla oyundan çıkarıldı, takım sahadan güçlükle ayrıldı

Karabük’te oynanan hentbol karşılaşmasında gerilim sahaya yansıdı. Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 2. Ligi müsabakasında Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, Candarbey Spor Kulübü40-34 mağlup etti.

Maçın ilk yarısı 16-15 üstünlükle tamamlanırken, ikinci yarıda Karabük temsilcisi üstün oyunuyla skoru lehte çevirdi ve iki puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Candarbey Spor Kulübü sporcusu Sefer Kambur, takım aleyhine verilen bir kararın ardından itirazlarını abartınca tansiyon yükseldi. Kambur bir anda hakeme saldırmaya çalıştı; takım arkadaşlarının müdahalesi yeterli olmadı.

Hakemin kararına itiraz sonrası hakem tarafından kırmızı kart gösterilen Kambur, oyundan atıldı. Kartın ardından da sakinleşmeyen oyuncu, güvenlik güçleri tarafından güçlükle sahadan çıkarıldı.

Olay, maçın akışını etkilerken iki takımda da gergin anlar yaşandı. Karabük temsilcisi bir sonraki hafta deplasmanda 1954 Hendekspor ile karşılaşacak.

KARABÜK'TE OYNANAN HENTBOL MÜSABAKASINDA OYUNCU HAKEME SALDIRMAYA ÇALIŞTI, KIRMIZI KARTLA OYUNDAN...

KARABÜK'TE OYNANAN HENTBOL MÜSABAKASINDA OYUNCU HAKEME SALDIRMAYA ÇALIŞTI, KIRMIZI KARTLA OYUNDAN ATILDIKTAN SONRA SAHADAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI.

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU (THF) ERKEKLER 2. LİGİ'NDE YER ALAN KARABÜK GENÇLİK VE SPOR İL...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük'te Hentbol Maçında Hakeme Saldırı Girişimi — Sefer Kambur Kırmızı Kartla Atıldı
2
TFF 3. Lig: Eskişehirspor 6-2 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri
3
Turkcell Süper Kupa: Galatasaray - Fenerbahçe Finalini 58 bin 397 Seyirci İzledi
4
Servet Çetin: 'Sarıyer'e birkaç takviye şart, aksi halde büyük sıkıntı'
5
Yozgat Bozokspor 1-1 Akçabat Gençlikspor — Yozgat Şehir Stadı'nda Berabere
6
Akhisar'da 322 Sporcu Türkiye Şampiyonası İçin Kros'ta Yarıştı
7
Serkan Özbalta: 'Güzel bir galibiyet oldu' — Erzurumspor 2-0

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları