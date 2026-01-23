Karacabey Belediyespor'un Play-Off Umudu Son Maça Kaldı

Karacabey Belediyespor, Pazar günü Sultanbeyli deplasmanında Play-Off için sahaya çıkacak; 4. sıraya girebilmek için Esenler’in puan kaybetmesi gerekiyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 22:34
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 22:34
Play-Off mücadelesi veren Karacabey Belediyespor, sezonun akıbetini belirleyecek son hafta maçına çıkıyor.

Mavi-siyahlı ekip, Pazar günü deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Durum ve Hedef

Ligde geride kalan 21 haftada 13 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Karacabey temsilcisi, topladığı 42 puanla haftaya 5. sırada girdi. Play-Off’a kalabilmek için ilk 4 içinde yer alması gereken Karacabey Belediyespor’un hedefe ulaşabilmesi için hem Sultanbeyli Belediyespor’u mağlup etmesi hem de 4. sırada bulunan Esenler Belediyespor'un, Çerkezköy Voleybol Akademi karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.

Son Performans ve Hazırlık

Karacabey Belediyespor, geçtiğimiz hafta sahasında lider Galatasaray'a 3-2 mağlup olmasına rağmen ortaya koyduğu mücadeleci oyunla alkış aldı. Mavi-siyahlılar, Play-Off biletini daha önce garantileyen Sultanbeyli Belediyespor karşısında da galibiyet arayacak.

Sezonun en kritik karşılaşması öncesi hazırlıklarını sürdüren Karacabey Belediyespor’da, antrenör Mustafa Cengiz yönetimindeki teknik ekip ve sporcular, mücadeleye hem fiziksel hem de mental olarak hazır olduklarını ifade etti.

Başkan'dan Destek

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı da son hafta öncesinde takıma destek mesajı verdi. Başkan Karabatı, alınacak sonuçtan bağımsız olarak teknik ekip ve sporculara teşekkür ederek, "Takımımız genç kadrosuna rağmen sahada büyük bir mücadele ortaya koydu. Play-Off’a kalınsa da kalınmasa da Karacabey’i en iyi şekilde temsil ettiler. Hepsiyle gurur duyuyoruz" dedi.

Hedef

Karacabey Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor karşısında galibiyet alıp Esenler Belediyespor'dan gelecek sonucu bekleyerek sezonu Play-Off biletiyle tamamlamayı hedefliyor.

