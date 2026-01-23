Lovik: Taraftarımızın atmosferi çok özel | Trabzonspor'la ilk maçın ardından

Mathias Lovik, bordo-mavili formayla çıktığı ilk maçta taraftar atmosferinin kendisi için çok özel olduğunu ve galibiyetten mutlu olduklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 23:44
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 23:44
Yeni transferin ilk maç değerlendirmesi

Trabzonspor’un yeni transferi Mathias Lovik, bordo-mavili forma ile çıktığı ilk maçın ardından basın mensuplarına konuştu. Taraftarların oluşturduğu atmosferin kendisi için çok etkileyici olduğunu belirten Lovik, maçın kendisi adına çok özel bir gece olduğunu söyledi.

Lovik, "İlk maçlar her zaman zordur. Taraftarımızın atmosferi çok özel. Benim için çok güzel ve özel bir gece oldu. Zor oldu ama güzel oldu" ifadelerini kullandı. Yeni takımında oynadığı ilk müsabakanın her zaman farklı bir anlam taşıdığını vurgulayan oyuncu, bu seyirci önünde oynamanın zor olduğunu ancak zamanla daha iyi olacağını ekledi: "Gün gün daha iyi olacağım. Kazanmak insanı mutlu ediyor".

Takım içi uyum ve iletişim

Takıma uyum sürecine de değinen Lovik, takım arkadaşlarının kendisini kısa sürede aralarına aldığını belirtti: "Zor bir görevdi ama takım arkadaşlarım çok iyi insanlar. Hemen beni aralarına aldılar". İletişim konusunda sorun yaşamadıklarını, herkesin İngilizce konuşmasının uyumu kolaylaştırdığını aktardı. Ayrıca, yüzde yüz çaba gösterilmediğinde işin zorlaştığını hatırlatarak, "Bugün 3 puan aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

Goller ve maçın kırılma anları

Maçta atılan gollerle ilgili değerlendirmede bulunan Lovik, ilk gol için "Onuachu’nun attığı gol için tam anlamıyla takım golü diyebiliriz" yorumunu yaptı. Paul ile sadece bir antrenmanda birlikte olma şansı bulduklarını ancak ortaya çıkan golün çok güzel olduğunu belirtti. İkinci golü ise "aşırtma vuruşla atılmış çok klas bir gol" olarak nitelendirdi.

Lovik sözlerini, yedikleri golde kendi hatası olduğunu kabul ederek tamamladı: "Benim için bu golün ayrı bir önemi var çünkü yediğimiz golde benim hatam vardı. Takım arkadaşlarım bu golle hatamı telafi etmiş oldu".

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları