Trabzonspor 2-1 Kasımpaşa — Trendyol Süper Lig 19. Hafta

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Onuachu ve Zubkov golleriyle galip geldi; Diabate Kasımpaşa'nın sayısını kaydetti.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 23:13
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 23:13
Trabzonspor 2-1 Kasımpaşa — Trendyol Süper Lig 19. Hafta

Trabzonspor 2-1 Kasımpaşa — Trendyol Süper Lig 19. Hafta

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Maçta Onuachu ve Zubkov'un golleri galibiyeti getirirken, Diabate Kasımpaşa adına skoru eşitledi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Kasımpaşa’nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Claudio Winck’in kafa vuruşunda kaleci Onana topu kornere çeldi.

51. dakikada Ouali’nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onuachu, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

61. dakikada sağ taraftan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Diabate’nin, çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana’nın sağından filelerle buluştu. 1-1

82. dakikada Zubkov’un sağ taraftan ortasında Muçi’nin kafa vuruşunda top direğin dibinden az farkla auta çıktı.

84. dakikada Nwakaeme’nin pasında ceza sahası çizgisinde topla buluşan Zubkov’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Goller

Onuachu (dk. 51) — Trabzonspor

Zubkov (dk. 84) — Trabzonspor

Diabate (dk. 61) — Kasımpaşa

Kadrolar

Trabzonspor: Onana, Pina, Mathias Lovik, Nwuiwu, Batagov, Folcarelli, Oulai, Zubkov (Okay Yokuşlu dk. 89), Olaigbe (Onuachu dk. 46), Muçi (Ozan Tufan dk. 90), Augusto (Nwakaeme dk. 78)

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Bouchouari, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck Neto, Franca (Adem Arous dk. 80), Opoku, Frimpong, Ben Ouanes, Kerem Demirbay, Mamadou Fall (Cem Üstündağ dk. 67), İrfan Can Kahveci (Carlos Dias dk. 80), Diabeta, Kubilay Kanatsızkuş (Pape Habib Gueye dk. 55)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Cafu, Yusuf Barasi, Kamil Ahmet Çörekçi, Cenk Tosun, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Hakemler ve Kartlar

Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Abdullah Uğur Sarı

Kırmızı kart: Kerim Demirbay (dk. 90) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Emre Belözoğlu (Teknik Direktör) (Kasımpaşa), Onuachu (Trabzonspor)

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 19. HAFTASINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA KASIMPAŞA'YI 2-1 MAĞLUP ETTİ.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 19. HAFTASINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA KASIMPAŞA'YI 2-1 MAĞLUP ETTİ.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 19. HAFTASINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA KASIMPAŞA'YI 2-1 MAĞLUP ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor 2-1 Kasımpaşa — Trendyol Süper Lig 19. Hafta
2
Lovik: Taraftarımızın atmosferi çok özel | Trabzonspor'la ilk maçın ardından
3
Emre Belözoğlu: Bu Maçın Hakkı Beraberlikti
4
Türkoğlu'dan Zagklis'e Ziyaret: TBF-FIBA İşbirliğinde Yeni Adımlar
5
Canlı: Fenerbahçe - Aston Villa 0-0 (UEFA Avrupa Ligi)
6
Tekke: 'Yangını Söndürdük, Şimdi Yarışın İçindeyiz' - Trabzonspor
7
Burhaniye'de Kış Spor Okulları'na Yoğun İlgi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları