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Karadağ Milli Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı: Türkiye ile Maç için Hazırlar

Karadağ, Türkiye ile 19 Kasım'da oynayacağı maç için aday kadrosunu belirledi. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 10.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 11:03
Karadağ Milli Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı: Türkiye ile Maç için Hazırlar

Karadağ Milli Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçı için Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı. Türkiye, 19 Kasım Salı günü karşılaşacağı Karadağ ile önemli bir müsabaka oynayacak.

Karadağ'ın Aday Kadrosu

Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki tarafından belirlenen kadroda yer alan futbolcular şu şekilde:

Kaleciler: Danijel Petkovic (Liepaja), Balsa Popovic (Beograd), Milan Mijatovic (Buducnost), Igor Nikic (Decic)

Savunma Oyuncuları: Risto Radunovic (FCSB), Igor Vujacic (Rubin Kazan), Marko Vukcevic (Borac Banja Luka), Andrija Vukcevic (Cartagena), Marko Tuci (Gangwon), Nikola Sipcic (Cartagena)

Orta Saha: Adam Marusic (Lazio), Vladimir Jovovic (Sogdiana Jizzakh), Marko Bakic (OFI Crete), Driton Camaj (Kisvarda), Edvin Kuc (Neftçi), Marko Jankovic (Karabağ), Milos Brnovic (Buducnost), Milan Vukotic (Buducnost), Stefan Loncar (Akron Tolyatti)

Forvetler: Stevan Jovetic (Omonoia), Stefan Mugosa (Incheon United), Andrija Radulovic (Vojvodina), Nikola Krstovic (Lecce)

Karadağ ve Türkiye arasındaki bu kritik karşılaşma, 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Nikşiç'teki Şehir Stadı'nda oynanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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