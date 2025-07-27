Karaman'da ANALİG Kaykay Türkiye Birinciliği Yarışları Gerçekleşti

Karaman'da Kaykay Heyecanı: ANALİG Türkiye Birinciliği

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kaykay Türkiye Birinciliği Yarışları, Karaman'da büyük bir heyecanla düzenlendi. Müsabakalar, Karaman Merkez Spor Salonu Kaykay Pisti'nde gerçekleşti.

Etkinliğe, Karaman, Ankara, Antalya, Bursa, Şanlıurfa, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kayseri, Kocaeli ve Yalova şehirlerinden toplamda 40 sporcu katıldı.

Erkekler ve Kadınlar Kategorisinde Zirveye Çıkanlar

Yarışmalar sonucunda erkeklerde İstanbul takımı birinci olurken, kadınlarda Bursa ekibi şampiyonluğu elde etti.

Müsabakalar sonunda üstün performans sergileyen sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Cavit Bardak tarafından takdim edildi.

Bu etkinlik, genç sporcuların yeteneklerini sergilemesi ve yeni yeteneklerin keşfedilmesi açısından önemli bir platform sağladı.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kaykay Türkiye Birinciliği Yarışları, Karaman'da düzenlendi. Karaman Merkez Spor Salonu Kaykay Pisti'nde düzenlenen müsabakalara; Karaman, Ankara, Antalya, Bursa, Şanlıurfa, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kayseri, Kocaeli ve Yalova'dan 40 sporcu katıldı.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kaykay Türkiye Birinciliği Yarışları, Karaman'da düzenlendi. Karaman Merkez Spor Salonu Kaykay Pisti'nde düzenlenen müsabakalara; Karaman, Ankara, Antalya, Bursa, Şanlıurfa, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kayseri, Kocaeli ve Yalova'dan 40 sporcu katıldı.