Karaman'da Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları Tamamlandı

Yayın Tarihi: 10.08.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 21:43
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, Karaman'da 435 sporcunun katılımıyla büyük bir coşkuyla sona erdi.

Organizasyonun son gününde, 13-15-17-19 yaş erkek ve kadın kategorilerinin yanı sıra elit kadınlar ve master erkekler için kriteryum yarışları gerçekleştirildi. Yarışlar, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan start aldı ve kent merkezinde trafiğe kapatılan 2 bin 400 metrelik parkurda yapıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, yaptığı açıklamada, 27 ilden gelen sporcularla birlikte 3 gün süren organizasyonun oldukça başarılı geçtiğini ifade etti. Fırat, Karaman'da gelecekte daha fazla yarış düzenlemeyi planladıklarını belirterek, "Sporcular, antrenörler ve kulüplerimiz çok güzel ağırlandı. Kentte yol yarışlarının yanı sıra dağ bisikleti alanında da etkinlikler yapmayı düşünüyoruz. Karaman'da gördüğümüz ilgi için Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve tüm kurumlara teşekkür ediyorum," dedi.

Etkinlik, dereceye giren sporculara madalya ve kupaların takdim edilmesiyle sona erdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, 435 sporcunun katılımıyla Karaman'da tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, 435 sporcunun katılımıyla Karaman'da tamamlandı.

