Köyceğiz'de Kürek Milli Takımı Seçme Testi Tamamlandı

Köyceğiz'de Milli Takım Seçme Testi Başarıyla Gerçekleştirildi

Hazırlık kampı öncesi seçmelerde rekabet yüksek seviyedeydi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından 19-31 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan Milli Takım Hazırlık Kampları öncesi yapılan Milli Takım Seçme Testi, Köyceğiz Gölünde başarıyla tamamlandı.

Seçme testlerine toplam 82 ekip ve 120 sporcu katıldı. Yarışlar, yüksek rekabet, disiplin ve sporcu azmiyle öne çıktı; milli formayı hedefleyen sporcular teknik ekibin beğenisini kazanmak için Köyceğiz Gölü’nde kıyasıya mücadele etti.

Seçme yarışlarını izleyenler arasında Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Kaleli yer aldı. Yetkililer, performansları değerlendirmek üzere sporcuları yakından takip etti.

Etkinlik sonrasında heyet, Köyceğiz’in su sporları alanında uluslararası öneme sahip bir merkez olma yolunda attığı adımlardan biri olan Su Sporları Olimpiyat Hazırlama Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Seçme testleri, Türkiye Kürek Federasyonu’nun planladığı hazırlık kampı takvimi öncesinde milli takıma aday sporcuların belirlenmesi açısından kritik bir aşama olarak değerlendirildi.

KÖYCEĞİZ’DE KÜREK MİLLİ TAKIM SEÇME TESTİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ