Gülbahar Anaokulu Minikleri Çaykur Rizespor’u Ziyaret Etti

Gülbahar Anaokulu öğrencileri, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Çaykur Rizespor ile buluştu; Recep Uçar ve futbolcularla sohbet, imza ve hatıra fotoğrafları yaşandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:33
Gülbahar Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesi Çaykur Rizespor'u ziyaret etti. Ziyaret, hem takım hem de çocuklar için unutulmaz anlara sahne oldu.

Teknik Direktör Recep Uçar ile sıcak buluşma

İdman sahasına çıkan minik öğrenciler, Teknik Direktör Recep Uçar'a çiçek takdim etti. Uçar çocuklarla yakından ilgilenip sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi; samimi görüntülerde çocukların heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti.

Futbolculardan imza yağmuru

Ziyaret sırasında sahada bulunan Çaykur Rizesporlu futbolcular, minik taraftarları kırmadı. Oyuncular, çocukların formalarını tek tek imzalayarak onlara büyük sevinç yaşattı ve renkli kareler oluştu.

Antrenmana moralli başlangıç

Minik misafirlerin ayrılmasının ardından yeşil-mavili ekip antrenmana başladı. Basına açık bölümde futbolcuların neşeli ve istekli görüntüsü öne çıkarken, çocukların yarattığı pozitif atmosfer antrenmana da yansıdı. Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki buluşma, Çaykur Rizespor'un saha dışındaki toplumsal bağlarını güçlendirdiğini bir kez daha gösterdi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

