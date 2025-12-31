TÜSF Başkanı Türkmen: 2025, Üniversite Sporlarında İş Birliği ve Uluslararası Vizyonun Güçlendiği Yıl

TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen, üniversite sporlarının yalnızca müsabaka takvimiyle sınırlı kalmayıp kültürel etkinlikler, kurumsal iş birlikleri ve uluslararası temsil gücü ile birlikte ele alındığını vurguladı. Türkmen, '2025 yılının üniversite sporları açısından planlı, yaygın ve uluslararası vizyonla yürütülen bir yıl oldu' dedi.

Çok yönlü faaliyetler ve ulusal yayılma

Türkmen, yılın önemli etkinliklerinden biri olarak Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversitelerarası Halk Oyunları'nı öne çıkardı. Bu organizasyonun üniversite sporlarının kültürel boyutunu gençlerle buluşturduğunu belirtti. Ayrıca 2025 boyunca tüm branşlarda, YÖK ile iş birliği içinde farklı illerde düzenlenen organizasyonlarla üniversite sporlarının ülke geneline yayıldığını ve bu yaklaşımın üniversiteler arası etkileşimi ile sporcu katılımını güçlendirdiğini ifade etti.

Uluslararası organizasyonlarda deneyim ve temsil

Uluslararası alanda yılın en önemli başlıklarından birinin Almanya'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları olduğunu söyleyen Türkmen, bu etkinliğin FISU çatısı altında Türk üniversite sporcuları için değerli bir tecrübe alanı sağladığını ve sporcu öğrencilerin Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini belirtti.

Fetih Spor Festivali ve kış sporlarındaki gelişim

İstanbul'da düzenlenen Fetih Spor Festivali'nin 2025'in öne çıkan etkinliklerinden olduğunu kaydeden Türkmen, festivalde gerçekleştirilen kano ve kürek faaliyetlerinin üniversite sporlarını şehirle ve gençlerle buluşturduğunu aktardı. Kış sporlarına dair değerlendirmesinde ise 2025'te yürütülen üniversite kış sporları faaliyetlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ve izin süreçleriyle hayata geçirildiğini, Erzurum'un altyapı, deneyim ve kurumsal desteğinin bu gelişime önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Çalıştay, iletişim ve görünürlük

Türkmen, 2025 boyunca Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK iş birliğinde, paydaş üniversitelerle yakın temas halinde yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Üniversite Sporları Çalıştayı sayesinde yükseköğretim kurumlarının görüş ve katkılarının doğrudan alındığını, kurumsal iletişim ve görünürlüğe yönelik olarak düzenlenen TÜSF Tanıtım Gecesi'nin de federasyonun vizyonunu paydaşlarla buluşturan önemli bir organizasyon olduğunu belirtti.

Değerlendirmesini 2026 yeni yıl mesajı ile sonlandıran Türkmen, yeni yılın üniversite gençliği ve tüm spor paydaşları için sağlık, huzur ve başarı getirmesini diledi. Türkmen, 2026'da da üniversite sporlarını iş birliği, sürdürülebilirlik ve uluslararası vizyon temelinde geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU (TÜSF) BAŞKANI MUTLU TÜRKMEN, ÜNİVERSİTE SPORLARININ YALNIZCA MÜSABAKA TAKVİMİYLE DEĞİL; KÜLTÜREL ETKİNLİKLER, KURUMSAL İŞ BİRLİKLERİ VE ULUSLARARASI TEMSİL GÜCÜYLE BİRLİKTE ELE ALINDIĞINI İFADE ETTİ.