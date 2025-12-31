DOLAR
Galatasaray, Trabzonspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Turkcell Super Kupa yarı finali öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:15
Turkcell Super Kupa Yarı Finali Öncesi Antrenman

Galatasaray, Turkcell Super Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde başladı. Çalışma, dinamik ısınma ile açıldı ve iki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Seansın ilerleyen bölümlerinde üçe üç hücum çalışmaları yapıldı ve antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

Galatasaray, hazırlıklarına 2 Ocak Cuma günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

