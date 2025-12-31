Galatasaray, Trabzonspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Turkcell Super Kupa Yarı Finali Öncesi Antrenman

Galatasaray, Turkcell Super Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde başladı. Çalışma, dinamik ısınma ile açıldı ve iki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Seansın ilerleyen bölümlerinde üçe üç hücum çalışmaları yapıldı ve antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

Galatasaray, hazırlıklarına 2 Ocak Cuma günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

