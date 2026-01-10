Karşıyaka'dan Transfer Hamlesi: Yusuf Gassan Karasu ve Hüseyin Gündüz Kadroda

TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi ara transfer döneminde hız kazandı

Karşıyaka, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Eksik bölgelere takviye arayışını sonuçlandıran İzmir temsilcisi, iki yeni ismi renklerine bağladı.

23 yaşındaki Yusuf Gassan Karasu ve 24 yaşındaki Hüseyin Gündüz, kulüple anlaşmaya vararak Karşıyaka formasını giyecek oyuncular arasında yer aldı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden ekip, transferleri kısa sürede tamamlayarak sezon hedefleri doğrultusunda kadrosunu derinleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2002 doğumlu merkez orta saha oyuncusu Yusuf Gassan Karasu ve 2001 doğumlu kanat oyuncusu Hüseyin Gündüz ile anlaşmış bulunmaktayız. Hüseyin Gündüz’e ve Yusuf Gassan Karasu’ya hoş geldin diyoruz ve takımımızla başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz"

Yapılan bu takviyelerin, Karşıyaka'nın sahadaki dinamizmini artırması ve sezon hedeflerine ulaşma sürecine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

