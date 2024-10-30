Karşıyaka, Kolossos H Hotels'i Yenerek Tarih Yazdı

Karşıyaka, Kolossos H Hotels'i Geçti

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta mücadelesinde, Karşıyaka, Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Kolossos H Hotels'i 71-59 mağlup etti.

Maçın İlk Periyodu

Karşılaşmaya hücumda etkili bir başlangıç yapan Karşıyaka, periyodun bitimine 2 dakika 37 saniye kala Russell’ın basketiyle 9 sayılık bir fark elde etti: 16-7. Ancak, bu dakikaların ardından ev sahibi ekip Kolossos H Hotels, 7-0’lık bir seri yakalayarak periyodu 16-14 geride kapattı.

İkinci Periyot ve Soyunma

İkinci periyotta, Nelson’un 3 sayılık basketiyle Kolossos H Hotels öne geçerek durumu 17-16 yaptı. Ancak, Karşıyaka, Russell ve Muhsin’in sayılarıyla 29-27 üstünlüğü elde etti ve soyunma odasına 38-34 önde gitti.

Üçüncü Periyotun Hızlı Başlangıcı

Üçüncü periyota McCollum ve Boutsiele’in sayılarıyla başlayan Karşıyaka, rakibinin düşük şut yüzdesiyle mücadele etmesine rağmen farkı açtığı periyodu 61-41’lik üstünlükle tamamladı.

Son Periyot ve Galibiyet

Son periyotta ev sahibi takımın başlangıçta 6-0’lık bir seri yakalamasına rağmen, Karşıyaka üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan 71-59 galip ayrıldı.

Destekleyen Taraftarlar ve Anma

Yerli taraftarların takıma büyük destek verdiği bu maç öncesinde, Karşıyakalı sporcular dünkü vefatından ötürü futbol şube başkanı Gökhan Şensan'ı anmak amacıyla "Huzur içinde uyu, Gökhan Şensan" yazılı pankart açtı.

Önemli Bir Galibiyet

Karşıyaka, son olarak 22 Aralık 2021'de Polonya'daki Stal Ostrow Wielkopolski takımına karşı kazandığı galibiyetten sonra, 13 maçlık dış saha galibiyetsizliğini sonlandırmış oldu. Geçen sezon ise güvenlik nedeniyle Bosna-Hersek'te oynanan karşılaşmada İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'ı 98-87 yenmeyi başarmıştı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Karşıyaka, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndaki Kallithea Spor Salonu'nda Kolossos H Hotels ile karşılaştı. Türkiye'den adaya gelen yeşil-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Karşıyaka, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndaki Kallithea Spor Salonu'nda Kolossos H Hotels ile karşılaştı. Türkiye'den adaya gelen yeşil-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.