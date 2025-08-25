DOLAR
Karşıyaka, Mihail Naumoski'yi Kadrosuna Kattı

Karşıyaka, 22 yaşındaki Mihail Naumoski'yi 2025-2026 sezonu için transfer etti; oyuncunun geçmişinde Akademija FMP Skopje, MZT Skopje, Kızılyıldız U17/U19 ve KK Vardar Skopje bulunuyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 20:38
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde genç transfer

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 22 yaşındaki Mihail Naumoski'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Transfer, kulübün resmi açıklamasıyla duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Akademija FMP Skopje, MZT Skopje ve Kızılyıldız'ın U17 ile U19 takımlarında forma giyen, geçtiğimiz sezonu ise KK Vardar Skopje'de tamamlayan Mihail Naumoski, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek." ifadeleri kullanıldı.

Mihail Naumoskinin transferi, Karşıyaka'nın gelecek sezon kadro planlamasının erken hamlelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

