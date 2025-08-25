Karşıyaka, Mihail Naumoski'yi Kadrosuna Kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde genç transfer

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 22 yaşındaki Mihail Naumoski'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Transfer, kulübün resmi açıklamasıyla duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Akademija FMP Skopje, MZT Skopje ve Kızılyıldız'ın U17 ile U19 takımlarında forma giyen, geçtiğimiz sezonu ise KK Vardar Skopje'de tamamlayan Mihail Naumoski, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek." ifadeleri kullanıldı.

Mihail Naumoskinin transferi, Karşıyaka'nın gelecek sezon kadro planlamasının erken hamlelerinden biri olarak dikkat çekiyor.