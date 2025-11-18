Karşıyaka'nın Basketbol Süper Ligi Çöküşü: 8 Haftada 1 Galibiyet

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde 8 haftada 1 galibiyetle 15. sırada; teknik kadro değişti, yönetimde Nihat Mala'nın geleceği tartışılıyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:42
Karşıyaka'da kritik düşüş: İlk 8 haftada sadece 1 galibiyet

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, sezonun ilk bölümünde beklenmeyen bir performans düşüşü yaşadı. İlk 8 haftada 1 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan yeşil-kırmızılı ekip, ligde şu anda 15. basamakta yer alıyor.

Tarihçe ve mevcut tablo

İzmir temsilcisi, 52 yıldır en üst seviyede mücadele ediyor ve müzesinde 2 lig şampiyonluğu, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ile 1 Türkiye Kupası bulunduruyor. Ancak bu sezon başlangıcı, kulüp için büyük bir hayal kırıklığına dönüştü ve ekip bir türlü dipten yukarı çıkaramadı.

Teknik kadro ve yönetim adımları

2025-2026 sezonuna Başantrenör Faruk Beşok yönetiminde başlayan Karşıyaka, kötü sonuçların ardından Beşok ile yollarını ayırdı. Yerine getirilen Candost Volkan ise ekipte beklenen dönüşü sağlayamadı.

Son maç, taraftar tepkisi ve olası ayrılıklar

Hafta sonu oynanan kritik mücadelede rakip Manisa Basket'e 80-69 mağlup olan Karşıyaka, kötü gidişatı durduramadı. Peş peşe gelen olumsuz sonuçların ardından taraftarlar yönetimi eleştirdi. Özellikle kadro planlamasındaki eksikler nedeniyle Genel Menajer Nihat Mala ile toplantı yapılacağı ve ardından yol ayrımına gidilmesinin beklendiği ifade ediliyor. Ayrılıkların da sürmesi bekleniyor.

KARŞIYAKA, BASKETBOL SÜPER LİGİ’NDE BU SEZON İTİBARIYLA İLK 8 HAFTADA 1 GALİBİYET VE 7 MAĞLUBİYET ALARAK ADETA ÇÖKÜŞE GEÇTİ.

