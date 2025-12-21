Karşıyaka-Tire 2021 FK İzmir Derbisi: Alsancak'ta Saat 19.00

Karşıyaka, İzmir derbisinde Tire 2021 FK'yı ağırlıyor

TFF 3. Lig 4. Grup 15. haftasında Karşıyaka, ligin ilk yarısının son karşılaşmasında yarın bir diğer İzmir temsilcisi Tire 2021 FK'yı konuk edecek. Müsabaka Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Puan durumu ve performans

Lig'de geride kalan 14 haftada Karşıyaka, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 33 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Konuk ekip Tire 2021 FK ise 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 25 puanla play-off hattının bir sıra altı olan 6. basamakta bulunuyor.

İç saha üstünlüğü

Şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, bu sezon iç sahada başarılı bir grafik çizdi. Taraftarı önünde oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, alınabilecek 21 puanın 19'unu kazandı. Yeşil-kırmızılılar bu süreçte Afyonspor, Balıkesirspor, Nazillispor, Uşakspor, Denizli İdman Yurdu ve Bornova 1877'yi mağlup ederken, Eskişehir Anadolu ile berabere kaldı.

Maçın önemi

Karşıyaka, taraftarı önünde oynayacağı bu karşılaşmada hata yapmayarak liderlik mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor. Konuk ekip Tire 2021 FK ise zorlu rakibini mağlup ederek ilk 5 sıranın içine girmek istiyor.

Hakem kadrosu

Karşıyaka ile Tire 2021 FK arasında oynanacak müsabakayı hakem Burak Filik yönetecek. Filik'in yardımcılıklarını Ali Gün ve Fatih Etirli yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ege Doruk olacak.

KARŞIYAKA, TFF 3. LİG 4. GRUP 15. HAFTASINDA YARIN OYNANACAK İZMİR DERBİSİNDE TİRE 2021 FK’YI KONUK EDECEK.