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Karşıyaka, Yunanistan'ın Kolossos'u ile Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak!

Karşıyaka erkek basketbol takımı, Kolossos H Hotels ile 4. hafta maçına çıkıyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 09:13
Karşıyaka, Yunanistan'ın Kolossos'u ile Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak!

Karşıyaka, Kolossos'u İzmir'de Ağırlıyor

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Kolossos H Hotels'i konuk edecek. Müsabaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak.

İlk karşılaşmayı Rodos Adası'nda 71-59'luk skorla kazanan Karşıyaka, grup aşamasında 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile 5 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Gruptaki diğer bir maçta ise Fransız temsilcisi Saint-Quentin, 13 Kasım Çarşamba günü La Laguna Tenerife ile karşılaşacak.

Karşıyaka'nın Avrupa Macerası

Karşıyaka, bu önemli karşılaşma ile birlikte Avrupa kupalarında 274. müsabakasına çıkmış olacak. Geride kalan 273 maçta 144 galibiyet, 127 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadığı biliniyor. Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda toplam 21 bin 771 sayı atarken, potasında 21 bin 235 sayı gördü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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