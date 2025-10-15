Kartal Yuvası 2026 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu Defileyle Tanıtıldı

Kartal Yuvası'nın 2026 yılı ilkbahar-yaz koleksiyonu, Tüpraş Stadı Moda Merkezi'nde düzenlenen defileyle tanıtıldı. Organizasyona Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, yönetim kurulu üyeleri Çağatay Abraş, Mehmet Sarımermer ve Zahide Esra Sayın ile bayi temsilcileri ve davetliler katıldı.

Hakan Daltaban: "Camiayla kopmadan, sonuç odaklı yönetim"

Hakan Daltaban, Beşiktaş'ın çok büyük bir marka olduğunu vurgulayarak dernekler ve Kartal Yuvaları aracılığıyla Anadolu'da camiayla buluştuklarını belirtti. Daltaban, geçmiş dönemde emeği geçen Toygun Batallı'dan söz ederek yeni yönetime ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş dönemde çok değerli yönetim kurulu üyesi kardeşimiz Toygun Batallı vardı. Çok güzel hizmetleri oldu. Onu hiç aratmayacak, çalışmaktan gurur duyduğum, sonuç odaklı, çok güçlü bir yönetim kurulu üyesi kardeşim var: Mehmet Sarımermer. Onu bu görevde gördüğüm için çok mutluyum."

Daltaban, yönetim anlayışlarına ilişkin olarak, "Burayı ne holding yönetir gibi ne de camia yönetir gibi yönetebiliriz. Burayı sizlerle yaşayarak, camiadan kopmadan, kulübün menfaatlerini göz ardı etmeden yönetmek istiyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Arkadaki emeği, mücadeleyi biliyorum. Görüş alış verişinde olacağız. Umarım yoğun siparişlerle güzel bir dönem başlar." dedi.

Futbol takımı ve diğer branşlarda birlik ve takım ruhunun önemine dikkat çeken Daltaban, şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Maalesef aidiyet döneminde taraftarlarımızın üzüldüğü dönemler oldu. Bu saatten sonra Beşiktaş'ta gerçekten ruhunu ortaya koyan, mücadeleyi esirgemeyen, sözlerini tutan ve takım olma olgusundan vazgeçmeyen bir dönem göreceğiz. Takım olmadan hiçbir başarı elde edilmiyor. Bu iş hayatında da öyle. Futbol takımında başkanımız mücadele gücünü ortaya koyacak ekip oluşturmak için bir kazıma operasyonu yaptı. Çok değerli bir hocamız var. Arkada da vazgeçmeyen bir takım ruhu var. Camianın içindeyiz. Ortak paydayı bulmak ve sonuç üretmek için buradayız. Bol, bereketli bir sezon olsun."

Mehmet Sarımermer: "Amacımız 365 gün güçlü bir marka olmak"

Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer, markayı sadece Beşiktaşlıların değil herkesin takip ettiği bir konuma taşımayı hedeflediklerini söyledi. Sarımermer şu bilgileri paylaştı:

"250'nin üzerinde yeni ürünü tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz. Beşiktaşlı olmak sadece takım tutmak değildir. Beşiktaşlı olmak bir duruşu, bir geçmişi, bir kültürü sahiplenmektir. Armamızdaki ay-yıldız sadece bir simge değil, bu kulübün tarihini, asaletini ve sorumluluğunu simgeler."

Sarımermer sözlerine şöyle devam etti: "Bu sorumluluk bilinciyle Beşiktaş'a değer katmak, kulübümüzü hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çok çalışıyoruz. Değerli iş ortaklarımız bu yapının değerli parçasısınız. Sizler sadece bir ürünü satmıyor, bulunduğunuz bölgelerde Beşiktaş'ımızı temsil ediyorsunuz. Kartal Yuvası mağazaları Beşiktaşlıların mağazasıdır. Orası sadece bir mağaza değil, orada bir duygu ve kültür yaşar. Bütün süreçlerimizi yeniliyoruz. Amacımız sadece maç günlerinde değil 365 gün güçlü bir marka olmak."

Ayrıca amatör branşlara destek vermeye devam edeceklerini, yeni koleksiyonlarla marka kimliğini güçlendirip sektörde fark yaratacaklarını ifade eden Sarımermer, sosyal sorumluluk projeleriyle çocuklara Beşiktaşlılığı öğretmeye devam edeceklerini söyledi. Görevi devralmasına ilişkin olarak başkana, yönetim kuruluna ve selefi Toygun Batallı'ya teşekkür etti.

Etkinlik, gerçekleştirilen defileyle sona erdi.

