Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybeden Vedia Nil Apak ve Annesi Toprağa Verildi

Kartalkaya'daki Oteldeki Yangın Felaketi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangın sonucu hayata veda eden Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi Ferda Apak, son yolculuklarına dualarla uğurlandı.

Cenaze Töreni

Cenaze namazı, Şakirin Camisi'nde öğle vakti kılındı. Taziyeleri kabul eden Baba Mehmet Apak ve ailesi, böyle bir acıyı paylaşmanın zorluğunu yaşadı.

Katılımcılar

Cenaze törenine; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Apak ailesinin yakınları katıldı.

Defin İşlemleri

Vedia Nil Apak ve Ferda Apak'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi Ferda Apak, son yolculuklarına uğurlandı. Namaza Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 6), İstanbul Valisi Davut Gül (sol 5), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (sol 8), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Vedia Nil Apak ve Ferda Apak'ın ailesi ile yakınları katıldı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi Ferda Apak, son yolculuklarına uğurlandı. Namaza Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 6), İstanbul Valisi Davut Gül (sol 5), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (sol 8), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Vedia Nil Apak ve Ferda Apak'ın ailesi ile yakınları katıldı.