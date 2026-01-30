Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi 2025-26 Sonuna Kadar Kiraladı

Beşiktaş, Inter'den ön libero Kristjan Asllani'yi 2025-26 sezonu sonuna kadar kiraladığını açıkladı; transferde kulübün satın alma opsiyonu bulunuyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 21:46
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 21:46
Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi 2025-26 Sonuna Kadar Kiraladı

Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi 2025-26 Sonuna Kadar Kiraladı

Resmi açıklama kulüpten yapıldı

Beşiktaş, İtalya'nın Inter kulübünde forma giyen ön libero Kristjan Asllani'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında 23 yaşındaki Arnavut oyuncunun transferine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Kristjan Asllani’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Inter ile anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma doğrultusunda kulübümüzün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Kristjan Asllani’ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Satın alma opsiyonuyla tamamlanan bu kiralama operasyonu, Beşiktaş'ın orta sahaya yaptığı takviyenin resmi açıklaması olarak kayıtlara geçti.

BEŞİKTAŞ, İTALYA'NIN INTER KULÜBÜNDE FORMA GİYEN ÖN LİBERO KRİSTJAN ASLLANİ'Yİ SEZON SONUNA KADAR...

BEŞİKTAŞ, İTALYA'NIN INTER KULÜBÜNDE FORMA GİYEN ÖN LİBERO KRİSTJAN ASLLANİ'Yİ SEZON SONUNA KADAR KİRALADIĞINI AÇIKLADI.

BEŞİKTAŞ, İTALYA'NIN INTER KULÜBÜNDE FORMA GİYEN ÖN LİBERO KRİSTJAN ASLLANİ'Yİ SEZON SONUNA KADAR...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor 1-1 Trabzonspor | Trendyol Süper Lig 20. Hafta
2
Trendyol Süper Lig 20. Hafta: Kasımpaşa 0-1 Samsunspor — Assoumou'nun 90+2'deki Golü
3
Zafer Uysal: Galibiyeti Balıkesirspor Ailesine Armağan Ettik
4
Gebze Belediyesi Ampute Futbol, TSK Rehabilitasyon'u 3-0 Yenerek 4. Sıraya Yükseldi
5
Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi 2025-26 Sonuna Kadar Kiraladı
6
Emir Ortakaya Çaykur Rizespor'a 2,5 Sezonluk İmza
7
Konyaspor, Adamo Nagalo'yu Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları