Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi 2025-26 Sonuna Kadar Kiraladı

Resmi açıklama kulüpten yapıldı

Beşiktaş, İtalya'nın Inter kulübünde forma giyen ön libero Kristjan Asllani'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında 23 yaşındaki Arnavut oyuncunun transferine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Kristjan Asllani’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Inter ile anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma doğrultusunda kulübümüzün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Kristjan Asllani’ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Satın alma opsiyonuyla tamamlanan bu kiralama operasyonu, Beşiktaş'ın orta sahaya yaptığı takviyenin resmi açıklaması olarak kayıtlara geçti.

