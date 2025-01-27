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Kasımpaşa 2-3 Atakaş Hatayspor: İlk Yarıda Heyecan Dolu Anlar

Trendyol Süper Lig 21. haftasında Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'a 2-3 mağlup oldu. İlk yarıda yaşanan olaylara dair detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 21:14
Kasımpaşa 2-3 Atakaş Hatayspor: İlk Yarıda Heyecan Dolu Anlar

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısını konuk takım 3-2 önde kapsadı. Maçın başlangıcında, 2. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest atış kaleci Erce Kardeşler'den sekerek, Hatayspor savunması tarafından geri çevrildi.

İlk Yarıda Olağanüstü Gelişmeler

8. dakikada Atakaş Hatayspor, 10 kişi kaldı. Calvo ile yaşanan mücadelede Fall’ın düşmesi üzerine hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR hakemi Christian-Petru Ciochrica’nın uyarısıyla Calvo’ya kırmızı kart gösterdi. Bu durum maçın seyrini değiştirdi.

15. dakikada, Cisíli Sertel'in asistinde Fernandes, topu Aboubakar üzerinden geçirdi ve Boutobba, penaltı noktasının gerisinden düzgün bir vuruşla Hatayspor'u 1-0 öne geçirdi. Maçın 19. dakikasında Fernandes'in sert şutunu kaleci Gianniotis kornere çeldi.

Hatayspor, 20. dakikada farkı 2’ye çıkararak Cemali Sertel’in kafa vuruşu ile skoru 2-0 yaptı. Ancak Kasımpaşa, 30. dakikada Hajradinovic'in çabasıyla durumu 2-1'e getirdi. Devreye girerken, 39. dakikada Sadık Çiftpınar’ın kafa vuruşuyla Kasımpaşa beraberliği sağladı: 2-2.

VAR ve Penaltı Tartışmaları

42. dakikada Hatayspor’un bir golü VAR incelemesi ile iptal edildi. Cemali Sertel’in kafa vuruşunda Aboubakar’ın ofsaytta olması nedeniyle bu gol sayılmadı. Devrenin son anlarında ise 45+10. dakikada, Hatayspor penaltı kazandı. Aboubakar, penaltıyı kullanarak kaleci Gianniotis’i yanılttı ve takımını 3-2 öne geçirdi.

Sonuç olarak, Atakaş Hatayspor soyunma odasına 3-2 önde gitti. Bu heyecan dolu ilk yarıda yaşananlar, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

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