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Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor ile Karşılaşıyor

Kasımpaşa, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Maç Mersin Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 09:18
Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor ile Karşılaşıyor

Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'a Konuk Oluyor

Trendyol Süper Lig'de sezonu kötü bir başlangıçla açan Kasımpaşa, yarın Atakaş Hatayspor ile mücadelesine çıkacak. Dün oynanan karşılaşmada TÜMOSAN Konyaspor'a 3-2 yenilen Kasımpaşa'nın, yarın Mersin Stadı'nda gerçekleşecek maçta karşılaşacağı rakibi Atakaş Hatayspor da Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu. İki takımın da ligde henüz puanı yok.

Karşılaşma Bilgileri

Maç, yerel saatle 21:00'de başlayacak ve hakem Oğuzhan Çakır tarafından yönetilecek.

Teknik Direktör Görev Yapamayacak

Kasımpaşa'nın Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart görmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 7 maç ceza aldı. Bu durum onun Hatay'daki mücadelede bulunamayacağı anlamına geliyor.

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